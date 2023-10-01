В Сочи над морем прогнозируют смерчи

Как уточняет краснодарский Гидрометцентр, в ближайшие дни погодные условия в регионе будут нестабильными

КРАСНОДАР, 1 октября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют формирование смерчей над морем в Сочи 2-3 октября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"В течение суток 2-3 октября на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.

По данным метеорологов, 2 октября на курорте может пойти дождь, местами сильный. Ветер северо-восточный, северный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью от +16 до +21 градуса, днем воздух прогреется до +28 градусов. В ближайшие дни погодные условия в Краснодарском крае будут нестабильными, уточняет краснодарский Гидрометцентр.

Все городские службы работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует оперативный штаб. Жителям и гостям курорта рекомендуют временно отказаться от отдыха у воды. В случае происшествий необходимо звонить по номеру 112.