Мэр Смоленска рекомендовал жителям не покидать дома и воздержаться от поездок из-за БПЛА

Александр Новиков также призвал население воздержаться от распространения фото- и видеоматериалов с беспилотниками в соцсетях

ТАСС, 1 октября. Жителям Смоленска необходимо сохранять спокойствие и без необходимости не покидать дома, а также воздержаться от загородных поездок на фоне попыток атак города и пригородных районов украинскими беспилотниками, сообщил мэр Смоленска Александр Новиков.

"Сегодня утром над Смоленском и пригородами силами ПВО и РЭБ были подавлены пять украинских беспилотников самолетного типа. Пострадавших нет. Оперативные службы предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности. Прошу сохранять спокойствие и без необходимости не покидать жилые дома, а также воздержаться от загородных поездок. Не приближайтесь к местам падения БПЛА и не препятствуйте работе экстренных служб", - написал Новиков в своем Telegram-канале.

Также мэр города призвал жителей воздержаться от распространения фото- и видеоматериалов с беспилотниками в социальных сетях и не комментировать работу российской ПВО.