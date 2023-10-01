1 октября, 11:16
Военная операция на Украине

Мэр Смоленска рекомендовал жителям не покидать дома и воздержаться от поездок из-за БПЛА

Александр Новиков также призвал население воздержаться от распространения фото- и видеоматериалов с беспилотниками в соцсетях

ТАСС, 1 октября. Жителям Смоленска необходимо сохранять спокойствие и без необходимости не покидать дома, а также воздержаться от загородных поездок на фоне попыток атак города и пригородных районов украинскими беспилотниками, сообщил мэр Смоленска Александр Новиков.

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"Сегодня утром над Смоленском и пригородами силами ПВО и РЭБ были подавлены пять украинских беспилотников самолетного типа. Пострадавших нет. Оперативные службы предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности. Прошу сохранять спокойствие и без необходимости не покидать жилые дома, а также воздержаться от загородных поездок. Не приближайтесь к местам падения БПЛА и не препятствуйте работе экстренных служб", - написал Новиков в своем Telegram-канале.

Также мэр города призвал жителей воздержаться от распространения фото- и видеоматериалов с беспилотниками в социальных сетях и не комментировать работу российской ПВО. 

Теги:
РоссияСмоленская областьВоенная операция на Украине
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