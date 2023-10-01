Мишустин заявил, что фестиваль "Москва встречает друзей" помогает найти себя в творчестве

По словам премьер-министра России, за годы существования мероприятия в нем смогли принять участие тысячи молодых людей

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин направил приветственную телеграмму участникам и гостям XX Международного фестиваля "Москва встречает друзей". Об этом сообщается на сайте правительства.

"Фестиваль "Москва встречает друзей" имеет очень важное значение. Ведь он помогает молодым людям воплощать в жизнь идеи, находить свой путь в творчестве, своих преданных поклонников. То, какой будет наша культура в будущем, во многом зависит именно от вас, талантливых, целеустремленных юношей и девушек. Уверен, что впереди у вас - новые победы, успешные выступления и интересные проекты", - говорится в сообщении.

Глава правительства отметил, что за годы существования мероприятия в нем смогли принять участие тысячи ребят из России и зарубежных государств. Каждый участник смог продемонстрировать свои способности и завоевать искреннюю любовь зрителей.

Мишустин пожелал всем всего наилучшего и продолжать добиваться успехов.

Юбилейный ХХ фестиваль "Москва встречает друзей" проходит в столице с 1 по 10 октября. В программу входит 14 концертов и две выставки художественных работ, которые пройдут на лучших площадках Москвы и области. Задачей фестиваля является привлечение внимания к талантливой молодежи, популяризация и масштабная презентация детского творчества, повышение уровня мастерства исполнителей.