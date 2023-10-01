Умер народный артист России Виталий Коняев

Ему было 86 лет

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Народный артист России Виталий Коняев умер на 87-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Малого театра.

"30 сентября на 87-м году жизни скончался народный артист России Виталий Анатольевич Коняев. Малый театр выражает свои соболезнования родным и близким Виталия Анатольевича. О времени и месте прощания мы сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.

Коняев Виталий Анатольевич родился 11 мая 1937 года. Российский актер, народный артист РФ (1998). Актер Малого театра. Снимался в фильмах "Тишина", "Чистое небо", "Город под липами" и др.