В Сочи из-за непогоды ограничили работу канатных дорог

Жителям и гостям курорта также рекомендуют временно отказаться от отдыха у воды

КРАСНОДАР, 1 октября. /ТАСС/. Работу двух канатных дорог ограничили на горнолыжном курорте "Красная Поляна" из-за грозового фронта, сообщается в Telegram-канале курорта.

"В связи с приближением грозового фронта канатная дорога №4 закрыта на спуск, а канатная дорога №5 на подъем", - говорится в сообщении.

Как уточняется в публикации, маршруты на горную вершину Черной пирамиды также закрыты из-за неблагоприятных погодных условий.

В Telegram-канале горнолыжного курорта "Роза Хутор" также сообщили о временном закрытии для туристов Парка водопадов, подъемника "Крокус", пешеходных троп "Горизонт" и "Панорама", а также всех троп Южного склона. Канатная дорога "Эдельвейс" работает в режиме карусели.

Ранее пресс-служба администрации Сочи распространила прогноз синоптиков о формировании смерчей над морем на участке Магри - Веселое 2-3 октября. Жителям и гостям курорта рекомендуют временно отказаться от отдыха у воды.