В Оренбургской области ожидаются заморозки

Температура понизится до двух градусов

ТАСС, 1 октября. Синоптики прогнозируют заморозки местами в Оренбургской области ночью и утром в понедельник. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"Неблагоприятные погодные явления. ГУ МЧС России по Оренбургской области предупреждает: ночью и утром 2 октября местами по области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 0 до минус 2 градусов", - говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве предупреждали о возможных заморозках в воскресенье ночью и утром преимущественно в западных районах области. Желтый уровень опасности в связи с заморозками был объявлен в Самарской области.