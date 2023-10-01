1 октября, 12:52

Клуб "Валдай" и международный фонд Вивекананды подписали меморандум о взаимопонимании

Председатель фонда Арвинд Гупта выразил надежду на интенсивное взаимодействие

СОЧИ, 1 октября. /ТАСС/. Международный дискуссионный клуб "Валдай" и Международный фонд Вивекананды подписали меморандум о взаимопонимании накануне XX ежегодного заседания, которое начнется в Сочи 2 октября, передает корреспондент ТАСС.

В церемонии участвовали председатель клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, председатель фонда Вивекананды Арвинд Гупта и почетный научный сотрудник Фонда, экс-посол Индии в России Венкатеш Варма.

"Мы сотрудничали и без соглашения, меморандум - это знак общего понимания современных проблем", - отметил Быстрицкий.

В свою очередь Гупта выразил надежду на интенсивное взаимодействие. "Клуб "Валдай" широко известен, я уже бывал здесь и счастлив, что наше сотрудничество теперь зафиксировано формально", - добавил он. При этом председатель индийского фонда подарил Валдайскому клубу изображение Свами Вивекананды, который вошел в историю своей речью на первом Парламенте мировых религий в Чикаго в 1893 году, где он представил индуизм и выразил стремление Индии к суверенитету и процветанию.

Фонд Вивекананды станет 16-м партнером Валдайского клуба и второй партнерской организацией из Индии, с которой "Валдай" заключил соглашение в этом году. 

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