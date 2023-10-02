На Камчатке в 2023 году курсы подготовки гидов-проводников прошли 40 человек

Длительность учебной программы составила 256 часов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 октября. /ТАСС/. Программа подготовки инструкторов-проводников для обеспечения безопасности путешественников на туристических маршрутах завершена на Камчатке. Удостоверения о прохождении курса получили 40 человек, сообщила ТАСС референт краевого министерства туризма Анастасия Лублина.

"В этом году мы выпустили 40 человек, они прошли учебную программу длительностью 256 часов. В первую очередь такие курсы переподготовки организованы для людей, уже работающих в туристической сфере, для повышения их квалификации. Программа курсов включает в себя блок по краеведению, вопросы обеспечения безопасности на маршруте, навыки ориентирования на местности и правила оказания первой медицинской помощи", - рассказала Лублина.

Она добавила, что за три года работы краевой программы курсы переподготовки прошли 117 человек. Подобные обучающие мероприятия позволяют выпускать на маршруты, требующие специального сопровождения, людей, способных обеспечить безопасность путешественников.

Большинство туристических маршрутов на Камчатке относятся к категории экстремальных, поэтому в регионе нередки случаи получения травм туристами и их гибели.

Глава региона Владимир Солодов в 2022 году дал поручение органам исполнительной власти усилить контроль на туристических маршрутах полуострова. Такое решение было принято после гибели девяти туристов на вулкане Ключевская сопка в сентябре 2022 года.