В Приамурье на территории ЗАТО Циолковский построят гостиничный комплекс

Он будет предназначен для размещения сотрудников госкорпорации Роскосмос и туристов, приезжающих на экскурсии на космодром Восточный

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 октября. /ТАСС/. Гостиничный комплекс построят в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Циолковский в Приамурье для размещении сотрудников госкорпорации Роскосмос и туристов, которые приезжают на экскурсии на космодром Восточный. Об этом сообщили в региональном правительстве.

"Одним из важнейших шагов реализации соглашения станет создание гостиничного комплекса на территории ЗАТО Циолковский, который позволит удовлетворить внутреннюю потребность в размещении сотрудников Госкорпорации, а также туристов", - говорится в сообщении. Соглашение о сотрудничестве в сфере туризме, в том числе о создании гостиничного комплекса было подписано между правительством Приамурья и "Роскосмосом".

Кроме того, соглашение позволит объединить усилия для развития туристского маршрута на космодром Восточный в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и увеличения потока внутреннего и въездного туризма в Амурской области, в том числе координацию по перевозке и размещению туристов по маршруту на космодром.

"Интенсивность пусковых услуг будет только нарастать и, безусловно, это вызывает неподдельный интерес с точки зрения развития туристического бизнеса. У нас уже более 2 тыс. туристов побывали на космодроме в 2022 году, в наших планах кратно наращивать данную цифру. Для этого мы совместно планируем развивать инфраструктуру для обеспечения соответствующего качества услуг для внутренних и иностранных туристов", - приводятся в сообщении слова гендиректора "Роскосмоса" Юрия Борисова.

Город Циолковский находится в 180 км к северу от Благовещенска, возле космодрома Восточный. До 2015 года город назывался Углегорск, но был переименован по инициативе президента РФ Владимира Путина и при поддержке местных жителей. С 2014 года численность жителей выросла с 6,1 тыс. человек до 7,1 тыс. человек. При посещении космодрома туристы могут увидеть стартовый комплекс для ракет-носителей "Союз-2", сделать фото на фоне мобильной башни обслуживания, посетить другие технические сооружения, а также посмотреть процесс подготовки и реализации пусковых мероприятий.