Открытие первого в РФ затапливаемого парка в Новосибирске перенесут на 2024 год

По словам мэра города Анатолия Локтя, это связано с ошибками в проектно-сметной документации

НОВОСИБИРСК, 2 октября. /ТАСС/. Завершение работ по созданию первого в России затапливаемого парка на берегах реки Каменки в Новосибирске планируется перенести на 2024 год из-за ошибок в проекте. Об этом сообщил на оперативном совещании правительства региона мэр города Анатолий Локоть.

"Будет предложение рассматриваться о переносе на следующий год с тем, чтобы не допускать брака и ошибок в исполнении и качество не пострадало", - сказал он, добавив, что отставание связано с ошибками в проектно-сметной документации.

Врио министра ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов добавил, что проблемы с проведением работ в том числе связаны с заменой субподрядной организации. "Осталось выполнить проезды, пешеходные дорожки, природные смотровые площадки, площадки для выгула собак, лестницы, игровые и спортивные площадки, освещение, озеленение, малые формы. По проекту будет неисполнение в размере 134 млн рублей из 292 млн текущего года", - пояснил он.

Как отмечали в мэрии города, особенность данного проекта в его экологичном подходе к облагораживанию территории. Если раньше при благоустройстве реку ограничивали, что могло негативно сказаться на экосистеме, то данный проект, реализуемый по желанию местных жителей, позволяет создать место для отдыха без вреда естественным природным процессам.

Ранее открытие парка планировалось в 2023 году. Зонирование парка выстроено в соответствии с ежегодными колебаниями уровня воды. В затапливаемой части реки не планируется установка никаких объектов.

Река Каменка, в начале XX века являвшаяся крупной водной артерией Новосибирска, сейчас тесно окружена жилыми домами и дорожной сетью. Открытый протяженный участок реки можно увидеть только в Дзержинском районе города, население которого превышает 170 тыс. человек. В 2018 году озелененный участок в пойме реки Каменки включили в программу "Формирование комфортной городской среды" как общественное пространство Дзержинского района.