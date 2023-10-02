В поликлиниках Москвы и ГУМе стала доступна вакцинация от ковида

Жители столицы могут сделать бесплатную прививку

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Жители Москвы могут сделать прививку от коронавирусной инфекции в пунктах вакцинации, поликлиниках и ГУМе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"Сделать бесплатную прививку против коронавирусной инфекции можно, как и ранее, в пунктах вакцинации в городских поликлиниках и в ГУМе", - сказали в пресс-службе.

В период борьбы с эпидемией коронавируса в Москве были организованы мероприятия, направленные на сохранение жизни москвичей, в том числе и кампания по вакцинации жителей Москвы в период высокой заболеваемости коронавирусной инфекции в 2021-2022 годах, напомнили в пресс-службе. "Департаментом здравоохранения были заключены договоры с частными медицинскими центрами. Договоры предусматривали безвозмездную передачу частным клиникам вакцины против ковида в целях иммунизации москвичей без взимания стоимости препарата при проведении вакцинации. Вместе с тем после отмены статуса пандемии и снижения спроса на вакцинацию среди граждан использование ресурсов частных клиник для вакцинации населения стало неактуальным", - говорится в сообщении.

Ранее в РБК появилась информация, что в крупнейших частных клиниках Москвы прекратили прививать вакцинами от коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт" производства НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи.