Суд официально признал Коломойского гражданином Украины

Выбирая меру пресечения олигарху, суд отметил, что он родился в городе Днепропетровске, является гражданином Украины и подозревается в совершении уголовных правонарушений

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Шевченковский районный суд Киева официально признал, что олигарх Игорь Коломойский является гражданином Украины, передает агентство Украинские новости со ссылкой на материалы суда. О лишении бизнесмена украинского гражданства чуть более года назад написали местные СМИ, ссылаясь на якобы указ президента.

Выбирая меру пресечения Коломойскому, суд отметил, что он родился в городе Днепропетровске, является гражданином Украины и подозревается в совершении уголовных правонарушений. При этом суд ни разу не поднял вопрос и не выяснял, является ли Коломойский гражданином других стран.

Агентство отмечает, что по версии следствия Коломойский является гражданином Израиля и Кипра и не имеет украинского гражданства. Сам бизнесмен в ходе заседания апелляционного суда по его жалобе на арест 25 сентября заявил СМИ, что украинское гражданство у него "вроде как забрали", но что его "не уведомляли об этом" и что свой украинский паспорт он не сдавал и документ все еще при нем.

Коломойский был задержан 2 сентября после того, как Служба безопасности Украины предъявила ему обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Суд постановил заключить его под стражу на два месяца с правом внесения залога в размере около $13,8 млн, который затем был увеличен до $105,3 млн. По данным следствия, в 2013-2020 годах бизнесмен вывел за границу более $13 млн, используя инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

7 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило Коломойского и еще пятерых лиц, связанных с Приватбанком, крупнейшим акционером которого он был до 2016 года, в завладении средствами финансовой организации на сумму свыше 9,2 млрд гривен (более $249 млн). Через неделю бизнесмену предъявили третье обвинение - в получении доступа к денежным средствам, завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном организованной группой, в особо крупных размерах. Следствие считает, что с 2013 по 2014 год Коломойский с помощью сотрудников банка, в котором был учредителем и акционером, незаконно завладел 5,8 млрд гривен, что на тот момент было эквивалентно $700 млн.

Ситуация вокруг гражданства Коломойского

Информация о том, что Коломойского могли лишить украинского гражданства, стала появляться в украинских СМИ примерно год назад, однако официального подтверждения так и не поступило. Летом 2022 года журналисты обратили внимание, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского не опубликованы тексты двух указов. В офисе украинского лидера на запрос СМИ подтвердили, что указы касаются прекращения гражданства и принятия в него, но отказались предоставить более подробную информацию, мотивировав это тем, что там содержатся конфиденциальные сведения. Позднее в интернете был опубликован якобы указ президента, в котором говорится о лишении гражданства Украины нескольких лиц, включая Коломойского.

После заседания о мере пресечения Коломойскому 2 сентября журналистам сообщили в суде, что бизнесмен представил украинский паспорт, однако нет подтверждений того, что он действующий.