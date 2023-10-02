Семигин обратился в правоохранительные органы из-за взлома сайта "Патриоты России"

Председатель общественного движения назвал произошедшее продолжением "целенаправленной работы по дискредитации межнационального мира в стране, который только крепнет в ходе специальной военной операции"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Председатель общественного движения "Патриоты России", глава комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин ("Справедливая Россия - За правду") обратился в правоохранительные органы в связи со взломом официального сайта движения.

"Был взломан сайт Всероссийского общественного движения "Патриоты России". Злоумышленники не просто обрушили ресурс, а разместили фейковое сообщение от имени пресс-службы движения с провокационными оценками участия русского солдата в специальной военной операции", - написал Семигин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что новость быстро "обросла комментариями в Telegram-пространстве", что говорит "о злонамеренности этих действий".

"Официально заявляю, что пресс-служба движения, как и я сам, к сообщениям, размещенным 30 сентября 2023 года, отношения не имеет. Доступ к сайту в настоящее время невозможен. Незамедлительно обращаюсь в правоохранительные органы с просьбой разобраться, кто стоит за этой провокацией", - добавил Семигин.

Он назвал произошедшее продолжением "целенаправленной работы по дискредитации межнационального мира в стране, который только крепнет в ходе специальной военной операции". "Сегодня нет сомнения, что солдаты России вне зависимости от национальной принадлежности знают, за что они воюют, - за Родину, ее безопасность и будущее единой и сильной многонациональной страны. Надеюсь, правоохранительные органы разберутся, виновные будут наказаны", - отметил Семигин.