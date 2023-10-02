Тюменский педагог победил во всероссийском конкурсе СПО "Мастер года - 2023"

Иван Зарубин получит премию в 200 тыс. рублей

ТАСС, 2 октября. Победителем Всероссийского конкурса педагогов системы среднего профессионального образования (СПО) "Мастер года - 2023" стал преподаватель Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Иван Зарубин. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе награждении победителей на финале конкурса в Туле.

"Мастером года - 2023" становится Зарубин Иван, Тюменская область", - сказал он.

Иван Зарубин является преподавателем Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства. Также призерами всероссийского конкурса стали Анастасия Ананьева из Волгоградской области, Дмитрий Андреев из Респулики Марий Эл, Амина Бахмудова из Республики Дагестан, Андрей Белевич из Калининградской области, Елена Городилова из Удмуртской Республики, Ольга Козачко из Омской области, Анастасия Меньшикова из Курской области, Андрей Таран из Новосибирской области и Мария Томилина из Ростовской области.

По итогам конкурса первый замгубернатора Тульской области Дмитрий Миляев рассказал журналистам, что в регионе успешно развивается система СПО. "В проекте "Профессионалитет" с 2022 года у нас организовано уже шесть образовательных кластеров, до конца следующего года их будет уже восемь, мы движемся достаточно активно. <...> Первая задача заключается в том, чтобы еще больше популяризировать среднее профессиональное образование. Сегодня это, наверное, действительно, прикладная образовательная отрасль. И очень здорово, что система профессионального образования, государственных усилий и усилий бизнеса здесь едины в подготовке профессиональных кадров", - сказал он.

Финал Всероссийского конкурса "Мастер года" прошел в Туле с 28 сентября по 2 октября, в нем приняли участие представители всех 89 субъектов РФ, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Из порядка 4 тыс. участников отобрали 89 педагогов, из которых в Туле выявили 10 финалистов и одного победителя. Он получит премию в 200 тыс. рублей.