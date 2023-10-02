Жители Подмосковья определят, где необходимо построить тротуары в 2024 году

На голосование выставили 167 участков

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Сбор предложений по включению тротуаров вдоль региональных дорог в план строительства на 2024 год открылся на портале "Добродел", сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"На голосование выставлено 167 участков, отобранных по результатам рассмотрения обращений граждан и предложений от профильных ведомств. Порядка 25% от общей программы строительства новых тротуаров, получившие наибольшую поддержку от жителей области, будут включены в программу строительства на 2024 год", - привели в тексте слова зампредседателя правительства - министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика.

В пресс-службе пояснили, что опрос проходит на портале "Добродел". Сбор мнений продлится до 31 октября. Один пользователь может предложить только одну дорогу для строительства тротуара, выбрав ее на интерактивной карте. Также можно приложить фотографию, оставить комментарии или поделиться своим мнением о любой другой дороге и поддержать комментарии других участников.