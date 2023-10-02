В Бурятии восстановили участок БАМа, поврежденный в августе паводком

На участке отгружено почти 8 тыс. куб. м грунта

УЛАН-УДЭ, 2 октября. /ТАСС/. Участок Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии, поврежденный паводком в августе, полностью восстановлен. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Алексей Цыденов.

"БАМ полностью восстановили, дамбу восстановили. Режим ЧС в Северо-Байкальском районе отменен. На сегодня полностью восстановлено 1,8 км железнодорожного полотна, 21 опора контактной сети. У села Холодная восстановили и укрепили дамбу на протяжении 300 м, ее высота - от 4 до 5 м", - написал Цыденов.

На участке отгружено почти 8 тыс. куб. м грунта. Восстановлен участок региональной автодороги на протяжении 200 м. "Участок с 36-го по 39-й км автодороги регионального значения Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо функционирует для всех видов транспорта", - добавил глава республики.

19 августа в районе сельского поселения Холодное Северо-Байкальского района Бурятии из-за обильных осадков была частично разрушена дамба. В результате размыло железнодорожное полотно на 1 102-м км перегона Холодная - Нижнеангарск Восточно-Сибирской железной дороги. Движение по данному участку железнодорожного пути было закрыто до 23 августа. Для возобновления железнодорожного сообщения было задействовано 250 человек, 59 единиц техники. После основных восстановительных работ действовало временное ограничение скорости до 40 км/ч, в Северо-Байкальском районе был введен режим ЧС.