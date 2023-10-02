В Москве более 6 тыс. человек приняли участие в юбилейной спартакиаде "Моспром"

В финале спартакиады в этом году встретились 430 команд по 12 спортивным дисциплинам

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Финал юбилейной спартакиады "Моспром" среди промышленников прошел в Москве, за победу в этом году боролись более 6 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Корпоративный спорт дает возможность сотрудникам пообщаться в неформальной обстановке, получше узнать коллег, поддержать спортивную форму. Спартакиада "Моспром" в свою очередь объединяет коллективы нескольких сотен предприятий - они налаживают рабочие контакты, находят партнеров для реализации проектов, а также обретают новые знакомства. Так, за пять лет в состязаниях для промышленников приняли участие более 15 тыс. человек. При этом каждый год количество участников растет, в этот раз за победу состязались свыше 6 тыс. спортсменов, что в два раза больше, чем в предыдущие годы. Кроме того, в этом сезоне впервые играли учащиеся 27 технических колледжей", - приводятся в тексте слова министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

Отмечается, что в финале спартакиады в этом году встретились 430 команд по 12 спортивным дисциплинам: волейбол, баскетбол 3 на 3, настольный теннис, шахматы, дартс, бильярд, плавание, легкая атлетика, футбол, киберспорт, хоккей, тэг-регби. По итогам состязаний самым спортивным предприятием стал Московский нефтеперерабатывающий завод. Среди технических вузов самым спортивным признали Московский авиационный институт (ФГБОУ ВПО "МАИ"), среди колледжей - РТУ МИРЭА.

Одним из популярных видов спорта в этом сезоне оказался настольный теннис, в него играла 121 команда. Самым взрослым участником состязаний стал 88-летний сотрудник НИКИЭТ Анатолий Никитин, который боролся за победу в соревнованиях по шахматам. В финальный день спартакиады участников поддерживали знаменитые спортсмены Владислав Третьяк, Сослан Асбаров, а также Дина и Арина Аверины. Они провели авторские мастер-классы, на которых поделились профессиональными секретами.

"В мае 2022 года спартакиада "Моспром" стала лауреатом премии "Спорт и Россия - 2022" в номинации "Лучшие отраслевые соревнования сотрудников". Первые состязания прошли в 2019 году, и за четыре года в них приняли участие более 9,5 тыс. человек", - напомнили в пресс-службе.