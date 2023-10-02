Студенты СевГУ будут проходить практику на Запорожской АЭС по целевым договорам

Договоры также предусматривают дополнительную стипендию

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Администрация Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) подписала целевые договоры со студентами Севастопольского государственного университета (СевГУ), предусматривающие дополнительную стипендию и производственную практику на станции. Об этом сообщается в Telegram-канале ЗАЭС.

"В Севастопольском государственном университете состоялось подписание целевых договоров между студентами и представителями администрации Запорожской атомной станции. Студенты СевГУ, заключившие договор, с первого курса будут получать дополнительную стипендию в размере 25 тыс. рублей за каждый семестр. С четвертого курса, если средний балл обучения студента будет не ниже 4,0, размер стипендии повысится до 35 тыс. рублей. В пакет льгот целевого договора также входит компенсация на аренду жилья в сумме 8 тыс. рублей в месяц, прохождение производственной практики на Запорожской АЭС и гарантированное трудоустройство после окончания учебы", - говорится в сообщении.

Также в числе льгот для молодых специалистов Запорожской АЭС указаны беспроцентная ссуда на приобретение жилья, помощь в компенсации ее аренды, добровольное медицинское страхование, санаторно-курортное лечение.