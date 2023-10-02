На западе Москвы откроют новые соцобъекты

В Раменках появится учебный корпус для 300 детей, во Внукове готов физкультурно-оздоровительный комплекс "Пегас"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Учебный корпус с дошкольным отделением, школа на 550 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс и ряд других социальных объектов строятся на западе столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Развиваем социальную инфраструктуру на западе столицы. В Раменках скоро появится учебный корпус для 300 детей с дошкольным отделением. В планах - построить еще один образовательный комплекс для 550 ребят и детский сад на 150 мест. Во Внукове готов физкультурно-оздоровительный комплекс "Пегас" с двумя бассейнами", - написал мэр.

Он отметил, что в Крылатском в пристройке к городской поликлинике № 195 будут работать клинико-диагностическая лаборатория и реабилитационное отделение, работы там уже вышли на финальную стадию. А в Очаково-Матвеевском заработала новая частная школа на 400 детей, еще одну - для 775 ребят - планируется возвести недалеко от станции метро "Аминьевская". Кроме того, в районе Солнцево первых учеников приняла новая школа, рассчитанная на 825 детей.

"В Ново-Переделкине возводим школу на 550 мест и планируем приступить к строительству трехэтажного физкультурно-оздоровительного центра на Боровском шоссе. В районе Филевский Парк девелопер построит и передаст городу образовательный комплекс со школой на 1 тыс. мест и детским садом для 300 детей", - добавил он.