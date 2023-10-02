2 октября, 17:01

Во всероссийском молебне о победе приняли участие 600 тыс. человек

Ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца был принесен в более чем 80 российских городов, сообщили в РПЦ

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Более 600 тыс. человек приняли участие во всероссийском молебне о победе параллельно с принесением мощей великомученика Георгия Победоносца. Об этом сообщается на сайте РПЦ.

"В епархиях Русской православной церкви продолжается проведение всероссийского молебна о победе параллельно с принесением мощей великомученика Георгия Победоносца. Ковчег с мощами великомученика из Свято-Троицкой Сергиевой лавры уже был принесен в более чем 80 российских городов. Свыше 600 тысяч верующих смогли приложиться к мощам великого угодника Божия", - говорится в сообщении.

Молебен о победе с принесением мощей великомученика Георгия Победоносца в епархии Русской православной церкви начался 6 мая 2023 года по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 

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