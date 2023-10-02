В КЧР решили проблему с очередью в детские сады

В общей сложности в регионе дополнительно ввели более 8,7 тыс. дошкольных мест

ЧЕРКЕССК, 2 октября. /ТАСС/. Очередь в детские сады Карачаево-Черкесии (КЧР) полностью ликвидирована благодаря строительству новых объектов и созданию более 8,7 тыс. новых мест. Об этом ТАСС сообщила в понедельник министр образования и науки республики Инна Кравченко.

"Строительство новых объектов и создание вариативных форм дошкольного образования позволило полностью ликвидировать очередность в детские сады, обеспечить 100% доступности дошкольного образования на территории Карачаево-Черкесской Республики и выполнить задачу, поставленную президентом Российской Федерации в майском указе", - отметила Кравченко.

Она добавила, что за последние годы в регионе за счет средств федерального и регионального бюджетов построено и реконструировано 72 детских сада, открыты дополнительные дошкольные группы в действующих детских садах и школах. В общей сложности дополнительно введено свыше 8,7 тыс. дошкольных мест.

"Вместе с тем, в республике сохраняется потребность в строительстве новых объектов дошкольного образования взамен зданий с высокой степенью изношенности оборудования, инженерных коммуникаций. Сегодня требуется модернизация дошкольных систем образования и современного оснащения их средствами обучения и воспитания. Сложившаяся ситуация вызвана тем, что некоторые здания построены в середине прошлого века и ранее, и не отвечают современным требованиям", - уточнила она.

В КЧР проживает более 38 тыс. детей дошкольного возраста, из которых почти 21 тыс. детей в возрасте от 1,5 до 7 лет получают дошкольное образование. Услуги дошкольного образования оказываются в 137 детских садах, в 45 дошкольных образовательных группах и 82 классах предшкольной подготовки при школах в формате "школа - детский сад", в двух центрах раннего развития ребенка и одной семейной группе.