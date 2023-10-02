В Москве 3 октября начнут включать отопление

Первыми тепло получат социальные учреждения

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. В Москве начнут подавать отопление в здания во вторник, процесс займет пять дней, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха и предстоящим похолоданием завтра начинаем перевод системы теплоснабжения на зимний режим работы. Первыми тепло получат социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники, параллельно начнем включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем - на предприятиях торговли и промышленности", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Он добавил, что в этот раз пуск тепла в столице начинается позже обычного благодаря хорошей погоде, которая стояла на протяжении всего сентября. В прошлом году отопление на соцобъектах начали включать по заявкам в первой декаде сентября, а 18 сентября начали подавать тепло в жилые дома.

"Подача теплоносителя будет осуществляться поэтапно, полностью отопление на всех городских объектах включат в течение пяти дней", - отметил Бирюков. По словам заммэра, все системы и тепловые сети готовы к включению отопления. Всего к осенне-зимнему периоду подготовили более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. многоквартирных домов. Работы были завершены в установленный срок - до 1 сентября. Он пояснил, что с мая по сентябрь были проведены гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заранее выявить ненадежные участки и отремонтировать их, что позволит обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон.