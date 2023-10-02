В некоторых школах и детсадах Махачкалы отстранили не привитых от кори детей

В заведениях установили частичный карантин

МАХАЧКАЛА, 2 октября. /ТАСС/. Частичный карантин установили в двух школах и четырех детских садах Махачкалы. От посещения образовательных учреждений отстранили не привитых от кори детей, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Частичный карантин установлен в школах №1 и №29, а также в детских садах №31, №40, №72 и №42 Махачкалы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что карантин вводится в указаных учреждениях на 21 день и предусматривает недопуск к занятиям не привитых от кори детей. Привитые учащиеся школ и воспитанники детских садов продолжают посещать занятия.

За последний месяц Роспотребнадзор Дагестана предписал закрыть три частных детских сада в Махачкале, где были обнаружены случаи заболевания корью. В учреждениях не выполнялись базовые требования санитарного законодательства, в том числе не было обеспечено отстранение от посещения организованного коллектива не болевших и не привитых детей.

Ранее в Минобрнауки региона сообщали, что на долю не привитых против кори или не имевших сведений о прививках приходится более 90% заболевших. Большинство из заболевших - дети.