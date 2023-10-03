Заммэра Москвы заявил о невозможности продления работы метро по пятницам

Это связано с проведением в ночные часы ремонтных и профилактических работ, отметил Максим Ликсутов

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Время работы столичного метрополитена невозможно увеличить по пятницам до 03:00 из-за проведения в ночные часы ремонтных и профилактических работ. Об этом говорится в ответе заммэра Москвы Максима Ликсутова на обращение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова ("Новые люди"), документ есть в распоряжении ТАСС.

"С целью стабильной работы всех устройств и обеспечения безопасной перевозки пассажиров в Московском метрополитене в ночное время существует технологический перерыв, так называемое ночное окно, когда производятся соответствующие ремонтные и профилактические мероприятия, без которых невозможна ежедневная бесперебойная работа метрополитена с обеспечением всех требований по безопасной перевозке пассажиров. В случае увеличения времени работы Московского метрополитена произойдет существенное сокращение ночного окна, которое не позволит выполнить необходимые мероприятия по поддержанию инфраструктуры метрополитена в надлежащем состоянии, что приведет к ухудшению эксплуатационной работы. С учетом изложенного ввести предлагаемые изменения времени работы Московского метрополитена не представляется возможным", - пояснил Ликсутов.

Письмо с просьбой увеличить время работы подземки парламентарий направил Ликсутову 11 августа 2023 года. Тогда Даванков отметил, что метрополитен работает до 01:00 и жителям столицы, которые активно проводят вечера пятницы, приходится добираться домой на такси.