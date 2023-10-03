В Кабардино-Балкарии на курорте "Эльбрус" планируют запустить две канатные дороги

По информации Минэкономразвития, проект хотят реализовать в зимнем сезоне

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. На курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии (КБР) планируют запустить две новых канатных дороги, сообщили в Минэкономразвития РФ.

"В настоящее время в районе станции "Мир" на всесезонном курорте "Эльбрус" в КБР <...> ведется строительство двух канатных дорог, [которые планируется запустить в зимнем сезоне], каждая из которых сможет перевозить свыше 2 тыс. туристов в час, а также прокладываются восемь новых трасс для катания протяженностью 6 км", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основную строительную площадку, расположенную на высоте более 3 тыс. м над уровнем моря, осмотрел замминистра экономического развития Сергей Назаров. Он ознакомился с ходом работ по развитию туристической инфраструктуры на всесезонном курорте "Эльбрус". "В текущем году задача минимум, которую мы и "Кавказ.РФ" ставили перед собой, - дополнительно запустить две канатные дороги и новые трассы для катания. Это достаточно амбициозная задача, и, несмотря на все сложности высокогорья, одна канатная дорога сегодня практически готова к пусконаладке, по второй подрядчик привлекает дополнительные ресурсы, чтобы выполнить все работы в срок", - отметил по итогам осмотра Назаров.

На курорте также проводят объездные дороги на Поляне Азау, благоустраивают ее центральную часть, создают на территории экологические тропы. "Сергей Назаров вместе с гендиректором института развития "Кавказ.РФ" Андреем Юмшановым протестировал первую обновленную экотропу "К Эльбрусскому озеру", на протяжении которой установлены указатели, специальные вешки, ограждения для безопасности, на крутых подъемах смонтированы тросы. Информационные стенды помогают не только получить нужную информацию о пути следования, но и узнать интересные детали местности", - отметили в сообщении.

На маршруте открываются виды на Главный Кавказский Хребет, вершины Эльбруса, Баксанское ущелье, стены сложнейшей для альпинистов вершины Кавказа - Кюкюртлю и другие живописные места Приэльбрусья.