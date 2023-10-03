В соцучреждениях и жилых домах Москвы начали включать отопление

Полностью отопление на всех городских объектах будет включено в течение пяти дней

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Московские системы теплоснабжения в преддверии похолодания начали переводить на зимний режим работы. Отопление на всех городских объектах полностью включат в течение пяти дней.

Как говорится в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства города, теплоноситель подают поэтапно.

Заммэр столицы Петр Бирюков, слова которого приводятся в сообщении, первыми тепло получат социальные учреждения - детсады, школы, больницы и поликлиники. Параллельно отопление в городе начнут включать в жилых домах и офисных зданиях, а после и на предприятиях промышленности и торговли. Бирюков отметил полную готовность всех систем и тепловых сетей столицы к включению отопления.

По словам заммэра, к осенне-зимнему периоду в Москве подготовили 74 тыс. объектов, из которых 34 тыс. составляют многоквартирные дома.