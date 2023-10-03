3 октября, 06:15

Сухогруз Queen lend под флагом Либерии вынесло к берегу Сахалина

По информации спасателей, на борту находятся 22 гражданина Китая

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 октября. /ТАСС/. Шторм во вторник вынес к берегу в Углегорском районе на Сахалине сухогруз Queen lend под флагом Либерии. Об этом сообщили ТАСС в морском спасательном центре "Южно-Сахалинск".

"Да, сухогруз вынесло к берегу", - рассказал собеседник агентства.

По информации спасателей, на борту сухогруза находится экипаж, состоящий из 22 граждан Китая. Сейчас в том районе идет дождь, дует сильный ветер. Высота волн достигает 2,5 м.

По информации ООО "Восточная горнорудная компания", которая осуществляет свою деятельность в Углегорском порту, опасности разлива нефтепродуктов на судне нет. 

Теги:
ЛиберияРоссияСахалинская область
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