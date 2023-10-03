3 октября, 07:09

Малайзия может закрыть школы из-за ситуации с загрязнением воздуха

По данным агентства Reuters, нездоровый индекс качества воздуха зафиксировали в 11 районах страны

ТОКИО, 3 октября. /ТАСС/. Малайзия готовится закрыть школы в связи с ухудшением качества воздуха. Об этом сообщило министерство природных ресурсов, окружающей среды и по вопросам изменения климата.

Школы и детские сады должны прекратить все мероприятия на улице, когда показатели загрязнения воздуха достигнут 100, и закрыться, когда они вырастут до 200, привело заявление министерства агентство Reuters. По его информации, в стране планируют искусственно вызвать дождь, чтобы улучшить качество воздуха.

Сейчас нездоровый индекс загрязнения воздуха зафиксировали уже в 11 районах страны, уточняет Reuters. Ранее газета New Straits Times сообщила, что в 15 населенных пунктах Малайзии зафиксировали нездоровые показатели загрязнения воздуха. Наиболее высокий показатель отмечен в Черасе (164), в Нилае он достиг отметки 163, а в новом административном центре Малайзии, Путраджайе, вырос до 157, пишет издание. Показатели загрязнения воздуха от 0 до 50 считаются хорошими, от 51 до 100 - умеренными, от 101 до 200 - нездоровыми, от 201 до 300 - очень нездоровыми, а любые показатели 300 и выше объявляются опасными.

На прошлой неделе малайзийские власти назвали причиной загрязнения воздуха пожары в соседней Индонезии. При этом Джакарта отрицает, что через ее границы проникает дым, утверждает агентство. 

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