3 октября, 07:05

В аэропорту Новокузнецка из-за непогоды задержали вылет четырех рейсов

Речь идет о самолетах, которые должны следовать в Москву, Санкт-Петербург и Казань

КЕМЕРОВО, 3 октября. /ТАСС/. Вылет авиарейсов из аэропорта Новокузнецка в Кемеровской области в Москву, Санкт-Петербург и Казань задерживается из-за непогоды. Задержка составляет до шести часов, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Сегодня в связи неблагоприятными погодными условиями в международном аэропорту Новокузнецк (Спиченково) имени Б. В. Волынова объявлена задержка выполнения авиарейсов авиакомпаний "Сибирь" и "Аэрофлот" в город Москву, "Северный ветер" в города Санкт-Петербург и Казань с наибольшей продолжительностью более шести часов", - говорится в сообщении.

По данным кемеровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром в регионе местами наблюдался туман. 

Теги:
РоссияКемеровская область
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