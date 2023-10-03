Библиотеку МЭШ пополнили более 1 тыс. художественных произведений

Пользователи смогут просматривать произведения как в веб-формате, так и в мобильной версии библиотеки

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Более 1 тыс. художественных произведений от Российской государственной библиотеки стали доступны в Московской электронной школе (МЭШ), сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

"Московская электронная школа продолжает пополнять свою электронную библиотеку контентом от лучших отечественных разработчиков. В новом учебном году в ней стали доступны более 1 тыс. художественных произведений приложения "НЭБ Свет" Российской государственной библиотеки. Они расширят возможности учащихся для подготовки к урокам и самостоятельного чтения. А педагоги, в свою очередь, получат новые качественные образовательные материалы, которые смогут использовать как на уроках, так и при выдаче домашних заданий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в МЭШ теперь доступна зарубежная и отечественная художественная литература из школьной программы и для внеклассного чтения, которую проходят с первого по одиннадцатый класс. Пользователи смогут просматривать произведения как в веб-формате, так и в мобильной версии библиотеки. Чтобы увидеть список произведений в каталоге, надо выбрать в левой части экрана на боковой панели фильтр "Партнеры и издательства", затем - название "НЭБ Свет".