Период бесплатного доступа к значимым сайтам увеличили

Он составит семь суток

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым период бесплатного доступа к социально значимым сайтам увеличивается до 7 суток вне зависимости от баланса счета абонента. Ранее срок составлял 24 часа.

Как сообщается на сайте кабмина, новые правила вступят в силу с сентября 2024 года.

Сайты, которыми россияне могут пользоваться бесплатно, определяется правительственной спецкомиссией под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко на основании предложений Минцифры. Их перечень публикуют на сайте Роскомнадзора, сейчас в него включены "Госуслуги" и "ВКонтакте".

Решение о продлении периода доступа была принято в рамках программы "Доступный интернет". Норму, которая обязывает операторов бесплатно предоставлять доступ к социально значимым сайтам, содержит закон "О связи".