Президентская библиотека открыла центр удаленного доступа в штаб-квартире МПА СНГ

Его разместили в Таврическом дворце, который служит штаб-квартирой Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Президентская библиотека им. Ельцина открыла в рамках Международной конференции библиотекарей стран СНГ "Культурное многообразие Содружества: библиотечные инициативы" центр удаленного доступа в Таврическом дворце, который служит штаб-квартирой Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ (МПА СНГ). Важность центра отметил на его открытии генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий.

"Считаю правильным и символичным, что именно в рамках этой конференции происходит открытие центра удаленного доступа Президентской библиотеки в Межпарламентской Ассамблее государств - участников Содружества Независимых Государств. Появление такого центра в Таврическом дворце - штаб-квартире МПА СНГ - позволит парламентариям стран Содружества, экспертам и сотрудникам Ассамблеи получить доступ к огромным оцифрованным фондам Президентской библиотеки, а также использовать возможности библиотеки при проведении различных мероприятий", - сказал на церемонии открытия Кобицкий.

Парламентариям теперь доступна вся информация, которая содержится в электронном хранилище библиотеки. Это книжные и периодические издания, кинохроника, фотографии, научно-просветительские фильмы, авторефераты диссертаций, архивные документы и многое другое - всего более миллиона единиц хранения.

Конференция и "русская Википедия"

Также в рамках конференции обсудят вопросы по обеспечению доступа к литературному наследию государств-участников СНГ и взаимодействию библиотек, архивов и музеев. Кроме того, Президентская библиотека подписала соглашение о сотрудничестве с аналогом русскоязычной "Википедии" "Интернет-энциклопедией Рувики", которое даст возможность пользователям энциклопедии получить доступ к документам из фонда библиотеки.

"Планируется долгосрочное взаимодействие по расширению знаний пользователей сети Интернет в области истории российской государственности путем предоставления доступа к электронным копиям документов из фонда библиотеки в "Интернет-энциклопедии Рувики". Такая работа будет способствовать сохранению исторической памяти и противодействию фальсификации истории", - отметил на церемонии подписания генеральный директор Президентской библиотеки Юрий Носов.

О Президентской библиотеке

Президентская библиотека имени Бориса Ельцина была открыта в Санкт-Петербурге 27 мая 2009 года в отреставрированном историческом здании Святейшего синода на Сенатской площади. Она имеет статус национальной библиотеки России и является общегосударственным электронным хранилищем цифровых копий важнейших документов по истории, теории и практике российской государственности, а также русскому языку. Библиотека функционирует как мультимедийный научно-образовательный, информационно-аналитический и культурно-просветительский центр.