В Москве появятся кружки для подготовки к школьным олимпиадам

Занятия будут проходить раз в неделю с октября по апрель

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Городские кружки для подготовки к школьным олимпиадам появятся на севере Москвы, сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

"Московские школьники смогут подготовиться к олимпиадам и другим интеллектуальным соревнованиям на новых открытых городских кружках. Занятия будут проходить раз в неделю с октября по апрель. Школьники могут участвовать в кружках по 11 предметам - английскому языку, биологии, географии, истории, литературе, ОБЖ, обществознанию, физике, физкультуре, химии и экологии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обучение будет проходить на базе школы №656 на севере Москвы, оно будет организовано в формате лекций и семинаров, на которых ученики изучат теорию, а затем проверят свои знания, решая задания олимпиадного формата. Занятия ведут преподаватели центра педагогического мастерства (ЦПМ) столичного департамента образования и науки. Записаться в кружки смогут ученики 8 - 10-х классов, им надо подать заявку до 17:00 6 октября на сайте ЦПМ и пройти тестирование уровня муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. В каждой группе будет не более 20 человек.