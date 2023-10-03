На Ямале туристический маршрут в парке "Ингилор" обустроят до конца 2023 года

Протяженность тропы составляет 40 км

ТАСС, 3 октября. Обустройство туристического маршрута "Харбей" длиной 40 км в природном парке "Ингилор" на Ямале завершат до конца года, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"До конца года в природном парке "Ингилор" обустроят туристический маршрут. Тропу начали благоустраивать в августе этого года. Ее протяженность составляет 40 км. Сейчас на маршруте установлена входная группа с аркой, сделаны три туристические остановки. <…> Завершат обустройство маршрута к концу этого года", - говорится в сообщении.

Туристическим маршрут "Харбей" проходит по долине одноименной реки и позволяет проводить по нему как пешие походы, так и сплавы. По пути следования туристов в парке установят навигационные указатели, информационные щиты, солонцы, скворечники и гоголятники для животных и птиц. Кроме этого, будут оборудованы остановки для туристов с контейнерами для мусора, настилами под палатки, а также местами для разведения костра и санитарными модулями. Еще одна тропа "Гора Пусьерка" была обстроена в парке в этом году с участием волонтеров.

Природный парк "Ингилор" создан в 2022 году, на его территории расположены Нефритовая долина, озеро Большое Щучье, самый крупный в мире питомник овцебыков. С начала года выдано более 400 разрешений на посещение природного парка индивидуальными туристами и группами.