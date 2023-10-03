Около 1,5 тыс. победителей конкурса "Студенческий стартап" получат по 1 млн рублей

Дмитрий Чернышенко отметил, что в сравнении с прошлым годом число победителей выросло на 500, а сам конкурс стал международным

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Около 1,5 тыс. победителей конкурса "Студенческий стартап" федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" в этом году получат грант в 1 млн рублей на развитие своего бизнес-проекта. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"По итогам конкурсного отбора были определены 1 500 лучших проектов студентов, каждый из которых получит финансирование в 1 млн рублей на создание новых технологий в самых разных областях - от цифровых систем и медицины до архитектуры и дизайна", - приводятся слова вице-премьера в сообщении его секретариата.

Он отметил, что в сравнении с прошлым годом число победителей выросло на 500, а сам конкурс стал международным. Среди студентов российских вузов, чьи проекты признаны экспертным жюри наиболее значимыми и сильными, есть граждане Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Сирии, добавил Чернышенко.

Отбор проектов проводился в два этапа. Первый этап проходил с января по апрель 2023 года, итоги подведены в июле - отобраны 1 235 проектов. Второй этап проходил с мая по июнь 2023 года, по его результатам отобрано 265 проектов. Регионами-лидерами по числу победителей второго этапа стали Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Ростовская и Томская области. Проекты победителей ориентированы на создание новых приборов, интеллектуальных производственных, химических, цифровых и биотехнологий, а также представлены в сфере медицины, ресурсосберегающей энергетики и креативных индустрии, рассказали в аппарате.

Как рассказал глава Минобрнауки Валерий Фальков, всего на участие в конкурсе в этом году подали заявку более 6 тыс. заявок, а в список победителей вошли представители 368 университетов из 71 региона по всей стране. "В следующем году грант в 1 млн рублей получат уже 2 тыс. молодых предпринимателей, поэтому показатели станут еще выше", - приводятся слова министра в сообщении аппарата.