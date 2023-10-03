Реконструкция дворца спорта в Лужниках начнется в 2024 году

Новый спортивный объект будет включать ледовые арены, спортивные залы, магазины сувениров, музейные пространства, конференц-зал и помещения для СМИ

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Специалисты планируют в следующем году начать реконструкцию Дворца спорта в столичных Лужниках, в результате его площадь превысит 60 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

"Сейчас мы занимаемся проектированием обновленного Дворца спорта в Лужниках, к активной фазе строительства мы приступим в следующем году", - сказал руководитель департамента Рафик Загрутдинов.

Отмечается, что архитектурный облик будет сочетать две простые геометрические формы: массивное прямоугольное основание и овальный стеклянный купол на крыше. Такое решение напомнит об основной функциональной зоне проекта - ледовом поле. Обновленный дворец спорта, площадь которого составит более 60 тыс. кв. м, в перспективе может стать домашней базой одной из хоккейных команд, объект также предусматривает возможность организации массового катания на коньках.

На строительной площадке уже начался подготовительный этап. По итогу выполненных работ дворец спорта будет отвечать современным тенденциям и всем необходимым регламентам, достойно дополнит исторически значимый спортивный кластер в центре столицы, отмечается в сообщении департамента.

"По предварительным данным, новый спортивный объект будет включать основную и тренировочную ледовые арены, спортивные залы, административные и технические помещения, магазины сувениров, блок восстановления спортсменов, музейные пространства, конференц-зал и помещения для СМИ", - добавили в пресс-службе.