В Волгоградской области число пациентов с COVID-19 увеличилось в 3 раза за месяц

В региональном оперштабе сообщили, что на лечении от вируса находились 880 человек

ВОЛГОГРАД, 3 октября. /ТАСС/. Число пациентов с COVID-19 в Волгоградской области за месяц увеличилось в 3 раза - с 25 сентября по 1 октября на лечении, в том числе амбулаторном, находились 880 человек. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

"По данным лабораторного центра Роспотребнадзора за минувшую неделю (период с 25 сентября по 1 октября), диагноз подтвердился: 63 человека (среди заболевших детей нет), <…> находилось на лечении от COVID-19, в том числе амбулаторно: 880 пациентов", - говорится в сообщении. При этом, по данным оперштаба за период с 28 августа по 3 сентября, на лечении от COVID-19 находились 272 пациента, что в 3,2 раза меньше.

Ранее заместитель главного государственного санитарного врача по региону Ирина Климина сообщила ТАСС, что число случаев ОРВИ в Волгоградской области за последний месяц увеличилось в 2,4 раза. Однако, по данным управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, на основании мониторинга санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе на сегодняшний день фиксируется умеренный рост заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19, в связи с чем сейчас введение ограничительных мер, в том числе масочного режима, не требуется.