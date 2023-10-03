На Ставрополье увеличат объем поддержки участников СВО в 2024 году

Он вырастет на 12% по сравнению с 2023 годом, следует из данных, представленных губернатором края Владимиром Владимировым в ходе парламентских слушаний по проекту бюджета

ТАСС, 3 октября. Объем поддержки участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей на Ставрополье в 2024 году превысит 5,6 млрд рублей. Он вырастет на 12% по сравнению с 2023 годом, следует из данных, представленных губернатором края Владимиром Владимировым в ходе парламентских слушаний по проекту бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

"Мы предусмотрели все необходимые решения <...> по поддержке специальной военной операции. За три года мы направляем 16 млрд рублей на поддержку [участников] специальной военной операции", - сказал Владимиров в ходе парламентских слушаний.

Согласно представленным данным, в 2022 году регион направил на меры поддержки более 4,7 млрд рублей, в 2023 году - более 4,9 млрд рублей. Планируется, что в 2024 году объем поддержки превысит 5,6 млрд рублей.

В Ставропольском крае единовременные выплаты получают мобилизованные и добровольцы, пособия предусмотрены для получивших ранения военнослужащих, бойцам компенсируют санаторно-курортное лечение, при награждении государственными наградами военнослужащие также получают выплаты.

Среди мер поддержки семей участников специальной военной операции - выплаты семьям погибших военнослужащих, выплаты на покупку школьной одежды для детей, организация горячего питания школьников, компенсации оплаты детского сада и обучения в вузе или средне специальных образовательных организациях и так далее. В 2023 году в крае также учредили медаль "За поддержку СВО", получателям которой будут выплачивать 300 тыс. рублей.