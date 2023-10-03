В Калининградской области зафиксировали температурный рекорд

Температура воздуха составила 24,6 градуса и превысила максимум для 3 октября впервые с 1999 года

КАЛИНИНГРАД, 3 октября. /ТАСС/. Температурный рекорд зафиксировали в Калининградской области, воздух прогрелся до 24,6 градуса, превысив на 2,1 градуса абсолютный максимум 3 октября 1999 года, сообщила ТАСС дежурный синоптик гидрометцентра по региону Надежда Вежан.

"В Калининградской области перекрыт предыдущий рекорд 3 октября 1999 года, когда была зафиксирована максимальная температура воздуха плюс 22,5 градуса. Через 24 года фиксируем новый рекорд этого октябрьского дня 2023 года - плюс 24,6 градуса", - рассказала она.

Представитель Гидрометцентра отметила, что уже с завтрашнего дня температура воздуха понизится сразу на 10 градусов, будет всего около плюс 15 градусов. Ночью - плюс 12-13 градусов. "Всю предстоящую неделю будет дождливо и прохладно", - добавила Вежан.