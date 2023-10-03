На МАПП "Чернышевское" на границе с Литвой введут совмещенное бронирование очереди авто

Через портал системы будет доступно для резервирования два места в час из пяти возможных

КАЛИНИНГРАД, 3 октября. /ТАСС/. Совмещенное бронирование электронной очереди для большегрузного автотранспорта вводится с 11 октября на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) "Чернышевское" на российско-литовском участке границы в Калининградской области, сообщило министерство инфраструктуры региона в своем Telegram-канале.

"Вводятся усовершенствования электронной очереди на погранпереходе. По информации "Росгранстроя" с 11 октября 2023 г. в МАПП "Чернышевское" будет действовать временный совмещенный формат функционирования электронной очереди. То есть резервировать очередь можно как заранее, так и приехав к пункту пропуска", - говорится в сообщении.

Уточняется, что через портал системы будет доступно для резервирования два места в час из пяти возможных. Еще три места в час можно будет бронировать в терминале самообслуживания возле пункта пропуска при личном обращении к оператору.

"Всего, в связи с продлением ограничений, введенных со стороны Литвы, будет обеспечиваться пропуск 5 грузовиков в час (120 в сутки). Дополнительные места станут доступны, когда литовская сторона увеличит количество пропускаемого транспорта", - сказали в министерстве.

Бизнес-омбудсмен в Калининградской области Светлана Нижегородова, комментируя нововведения, отметила, что "массовые обращения бизнеса не были оставлены без внимания", заметив, что "на работу электронной очереди на МАПП "Чернышевское" жаловались и перевозчики, и наши производственные предприятия, и представители торгового бизнеса - все, без исключений, просили либо вообще отменить такой формат бронирования, либо изменить его так, чтобы логистика работала бесперебойно".

О пункте пропуска и ситуации

В Калининградской области расположены четыре пункта пропуска через границу с Литвой. Два из них не работают из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Пропуск машин через исторический мост королевы Луизы с 28 апреля 2022 года закрыт из-за необходимости реконструкции. Весь грузовой поток проходит через единственный работающий на российско-литовском участке границе МАПП "Чернышевское".

В июне 2022 года Литва ввела ограничения на сухопутный транзит некоторых грузов в Калининградскую область из-за санкций ЕС. В июле того же года Еврокомиссия дала разъяснения и указала, что железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область не должен попадать под ограничения при условии контроля за ним при перевозке. Тогда же Литовские железные дороги сообщили о возобновлении транзита грузов в Калининградскую область через территорию республики. На перевозки автотранспортом ограничения сохраняются и в текущем году.