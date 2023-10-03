Эксперты призвали жестко регулировать поисковые системы ради защиты ценностей

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов считает, что поменять алгоритм выдачи поисковых подсказок нетрудно и что это всегда упирается в "волю разработчика"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Поисковые системы в России отказываются сами фильтровать информацию для защиты традиционных ценностей, поэтому этот процесс должно регулировать государство. Такое мнение высказали участники круглого стола в Общественной палате РФ, посвященного теме "Информация или манипуляция: как поисковые системы продвигают определенные взгляды?".

"Поисковики, конечно, фильтруют результаты поиска, происходит непрерывный отбор повестки, того, что показывать пользователям, однако они отказываются фильтровать информацию так, чтобы это помогало интересам страны, не загрязняло мозг молодому поколению. <…> Весь деструктивный контент, который категорически противоречит целям нашего государства, указу [президента РФ] №809 о традиционных ценностях, они не фильтруют. <...> Я, честно говоря, считаю, что нужны довольно жесткие меры, это надо регулировать", - сказал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, эксперт в области информационных технологий Игорь Ашманов.

Замглавы синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, член Общественного совета при Роскомнадзоре Вахтанг Кипшидзе также признал, что "в поисковиках используются такие алгоритмы, которые противоречат поставленным целям защиты и укрепления традиционных ценностей российского общества". "Если мы хотим действительно сделать наше медийное публичное пространство, поисковые системы свободными от нарушений законов, в том числе закона, запрещающего гей-пропаганду, то, несомненно, необходимо какое-то навязывание - в хорошем смысле этого слова - внутренней цензуры поисковикам", - сказал Кипшидзе.

Он также обратил внимание на проблему с поисковыми подсказками, которые, по его словам, превратились уже в "отдельное шоу". Ашманов в ответ на это заметил, что поменять алгоритм выдачи поисковых подсказок нетрудно и что это всегда упирается в "волю разработчика", то есть проблема "не в автоматических алгоритмах, а в людях".

"Меры регулирования должны быть - они должны быть жесткими, и пришло время государству достаточно четко свою позицию заявить. Мы все пытаемся вести себя как-то интеллигентно в этом плане, что совершенно непонятно и неприемлемо", - заметил, со своей стороны, первый замглавы комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич.