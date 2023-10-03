На Мамаевом кургане развернули Знамя Победы

В мероприятии приняли участие 120 человек

ВОЛГОГРАД, 3 октября. /ТАСС/. Более 100 человек из стран СНГ поучаствовали в международной патриотической акции на Мамаевом кургане в Волгограде - у подножия монумента "Родина-мать зовет!" они развернули Знамя Победы размером 65 на 35 м. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

"Масштабная акция на Мамаевом кургане стала первым мероприятием международного проекта по молодежной дипломатии, развитию межнационального сотрудничества и сохранению исторической памяти "Непокоренные". 120 ребят из стран СНГ-представители всех национальностей и федеральных национально-культурных автономий развернули на главной высоте России Знамя Победы размером 65х35 м", - говорится в сообщении.

По данным регионального комитета по делам национальностей и казачества, организатором проекта выступает АНО "Центр реализации просветительских, культурных, спортивных и социальных проектов "Звезда" при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Дома народов России. Его цель - познакомить молодежь с многонациональным единством народов. Так, с 3 по 14 октября запланированы около сотни патриотических мероприятий, образовательных сессий, дискуссионных площадок и автопробегов. Маршрут "Непокоренных" пройдет через Волгоград, Элисту, Грозный, Магас, Владикавказ, Черкесск и Пятигорск. Участниками станут 6 тыс. человек.