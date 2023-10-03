Более 50 артистов выступили в рамках проекта "Музыка в метро" на парковках Москвы

Музыканты выступали у входа в парк искусств "Музеон" и на ул. Новый Арбат

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Второй сезон совместного проекта "Музыки в метро" и "Московского паркинга" завершился в городе, на парковках выступили более 50 артистов. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

"Завершился второй сезон совместного проекта "Музыки в метро" и "Московского паркинга". <...> В рамках проекта музыканты выступали для москвичей на двух парковках со шлагбаумом: у входа в парк искусств "Музеон" и на ул. Новый Арбат, 11-21 (участок 2). Как рассказал Максим Ликсутов, всего за сезон более 50 артистов порадовали водителей и пешеходов живой музыкой", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что впервые совместный проект "Музыки в метро" и "Московского паркинга" запустили в прошлом году на парковке у парка "Музеон". Тогда жители столицы положительно оценили проект, после чего было принято решение его расширить.