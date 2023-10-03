Правительство Москвы пригласило турецкую сторону на мероприятия в столице России

Министр правительства Москвы Сергей Черемин выразил надежду, что Стамбул сможет стать еще одним партнером города в разработке новых стратегий транспортных технологий

АНКАРА, 3 октября. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Делегация правительства Москвы пригласила турецких коллег активно участвовать в международных мероприятиях в российской столице. Об этом ТАСС рассказал министр правительства Москвы Сергей Черемин, который 1-3 октября провел вместе с делегацией московского правительства переговоры с руководством Стамбула.

"Мы предложили турецким коллегам принять активное участие в международных мероприятиях Москвы, в том числе в международном транспортном саммите. Мы надеемся, что Стамбул сможет стать еще одним нашим партнером в разработке новых стратегий транспортных технологий. У него накоплен опыт в этой сфере", - сказал он.

Черемин отметил, что, помимо инфраструктурных вопросов, в Стамбуле обсуждались и перспективы сотрудничества в области культуры, образования. "Большой интерес у мэра Стамбула Экрема Имамоглу вызвало наше предложение принять участие в Совете по культурному наследию. А у Стамбула есть огромный опыт в сфере сохранения культурного наследия, исторических памятников", - сообщил он.

В состав делегации московского правительства вошли также и преподаватели московских школ. "Для них было полезно изучить опыт работы различных школ, лицеев, детских садов в Стамбуле. Обменялись опытом в сфере поддержки и интеграции в образовательные программы людей с ограниченными возможностями. Турецкие коллеги в свою очередь очень заинтересовались нашим проектом "Московская электронная школа", - сказал Черемин.

Помимо переговоров в мэрии Стамбула, московская делегация провела несколько деловых встреч в Совете по внешнеэкономическим связям Турции. Обсуждались вопросы развития торгово-экономических связей. Было решено проработать варианты расширения взаимодействия и деятельности компаний, резидентов в технопарках Москвы и Стамбула.

"Это первый визит после формирования правительства Москвы. Это была рабочая поездка, очень плодотворная. Мы обсудили с коллегами из различных департаментов мэрии Стамбула варианты расширения сотрудничества в различных сферах, узнали об их опыте во внедрении программы "Смарт-сити". И важно, что мэр Стамбула дал соответствующие поручения, чтобы в короткий срок разработать соответствующую программу сотрудничества с Москвой", - добавил Черемин.