В Дагестане в 2023 году догазифицировали более 2 тыс. домов

Всего в рамках программы в республике в 2023 году планируют построить около 40 км газовых сетей

МАХАЧКАЛА, 3 октября. /ТАСС/. Более 2 тыс. домов подключили к природному газу в Дагестане в рамках программы догазификации с начала 2023 года - в четыре раза больше, чем за тот же период годом ранее. Больше всего заявок для участия в программе поступило в крупных городах и районах республики, сообщается в Telegram-канале компании "Газпром газораспределение Дагестан".

"Около 2,2 тыс. домовладений было догазифицировано в Дагестане с начала 2023 года. Это почти в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Всего с 2021 года, когда началась программа, в регионе к природному газу подключились 3,5 тыс. частных домовладений.

"Безусловно, темпы подключения населения к газу возросли. Между тем растет и интерес со стороны жителей к программе. На сегодня уже принято свыше 6 тыс. заявок на догазификацию, из них более 5,8 тыс. переведены в договоры", - цитирует пресс-служба гендиректора компании Ризвана Мурадова.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании, больше всего заявок было принято в Махачкале, Дербенте, Избербаше, Хасавюртовком, Дербентском, Кизилюртовском и Ногайском районах республики. Всего в рамках программы в этом году планируют построить около 40 км газовых сетей.