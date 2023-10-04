В России 4 октября пройдет комплексная проверка систем оповещения

Ее проведут во всех регионах в период с 10:00 до 11:00 по местному времени

ТАСС, 4 октября. Комплексная техническая проверка готовности системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях пройдет во всех регионах России во вторник. Об этом сообщают власти и управления МЧС субъектов РФ.

"Масштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней пройдет во всех субъектах России. Проверка с запуском сирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общероссийских теле- и радиоканалов будет проведена 4 октября", - сообщили в МЧС РФ.

Плановые проверки пройдут с 10:00 до 11:00 по местному времени. Для этого включат сирены, задействуют телевизионные каналы, радиовещательные станции. Также подадут сигнал оповещения "Внимание всем!", в эфирах теле- и радиоканалов появится аудиовизуальное сообщение "Проводится проверка готовности системы оповещения населения!". Информация будет доступна в мобильном приложении "МЧС России".

Отмечается, что такой комплекс мероприятий позволяет объективно проверить работоспособность средств оповещения, а также оценить готовность дежурного персонала, уполномоченного на запуск систем оповещения населения. Проверка необходима, чтобы удостовериться в работоспособности всех имеющихся систем для своевременного доведения сигналов и информации до населения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Проверки в регионах

В Санкт-Петербурге, как сообщили в ГУ МЧС города, сначала будет передано речевое сообщение о начале проверки, затем - подача предупредительного сигнала "Внимание всем!". После этого запланирована передача проверочного сигнала оповещения с задействованием каналов 1-го мультиплекса эфирного цифрового телевидения (10 общероссийских общедоступных телевизионных каналов - Первый канал, "Россия-1", "Матч ТВ", "НТВ", Пятый канал, "Россия-К", "Россия-24", "Карусель", "ОТР", "ТВ Центр").

В Ленинградской области по каналам телевидения с 10:43 до 10:44 мск будет демонстрироваться проверочный видеоролик продолжительностью до минуты. Как сообщили ТАСС в Агентстве государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области, в регионе масштабная проверка пройдет также с 10:43 до 10:44 мск. Подача аналогичного сигнала состоится и в Калининградской области.

По информации Минцифры Калмыкии, проверка систем оповещения в республике запланирована. Аналогичная проверка пройдет также в Адыгее. В Перми сигнал "Внимание всем!" будет воспроизводиться в течение трех минут - с 10:40 (08:40 мск) до 10:43 (08:43 мск). В Саратовской области проверка системы оповещения будет проходить с 10:00 (9:00 мск) до 11:00 (10:00 мск).

По информации пресс-службы администрации Ростова-на-Дону, в рамках проводимого специального учения в областном центре также проведут комплексную проверку оповещения населения. В Краснодарском крае при звучании сирен следует включить телевизоры на любой из 10 общероссийских общедоступных телевизионных каналов, а радиоприемники - на канал "Радио России", и прослушать специальное сообщение администрации. Отмечается, что в случае отмены проведения проверки с включением звуковых устройств, информация до населения будет доведена дополнительно. В регионах Северо-Кавказского федерального округа, как и во всех субъектах страны, зазвучат сирены и громкоговорители, эфир общероссийских теле- и радиоканалов будет замещен информацией по безопасности.

Плановая проверка системы оповещения населения пройдет и в регионах Сибирского федерального округа. "Просим всем рассказать, чтобы у населения не было паники", - сообщили в пресс-службе МЧС по Красноярскому краю. "При поступлении сигнала просим вас никаких мер не предпринимать и никаких действий не производить", - говорится в сообщении службы ГО и ЧС города Лесосибирска в Красноярском крае.

Накануне прошла штабная тренировка по гражданской обороне, в которой приняли участие все территориальные органы, а также учреждения Роспотребнадзора.