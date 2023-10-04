В Москве на выставке к 150-летию Щусева представят около 200 архитектурных проектов

Экспозицию можно будет посетить до 21 января 2024 года

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Первая за последние 50 лет монографическая экспозиция, посвященная творчеству архитектора Алексея Щусева, в честь его 150-летнего юбилея открывается в Музее архитектуры в Москве.

Выставка состоит из двух частей и рассказывает о работе мастера в разных стилях конца XIX - первой половины XX вв. В экспозиции представлены около 200 проектов архитектора. Так, в залах Анфилады раскрывается история становления зодчего: от учебных работ в Академии художеств до Казанского вокзала в Москве и Мавзолея Ленина. Отдельный зал посвящен железнодорожным проектам. А раздел "Новая Москва" отражает творчество в послереволюционные годы.

Центральное место в выставочном проекте отведено гостинице "Москва", работа над которой сопровождалась скандалом. Помимо этого, особое внимание привлекает Государственный театр оперы и балета им. Алишера Навои в Ташкенте. Вместе с тем, экспозиция не обходит стороной творчество зодчего в годы Великой Отечественной войны. Завершает первую часть выставки рассказ о последнем проекте Щусева - о Музее русской архитектуры, созданном в 1945 году.

Второй раздел масштабной выставки размещен в Аптекарском приказе Музея архитектуры. Он посвящен храмовому зодчеству. Здесь можно увидеть первый проект научной реставрации храма святого Василия в Овруче, рядом с ним соседствуют заказы для императорской семьи.

Выставка открыта для посетителей с 4 октября 2023 года по 21 января 2024 года.