На Алтае планируют организовать каршеринг электромобилей "Автоваз" и E-Neva

Как сообщил глава республики Олег Хорохордин, первые поставки электромобилей в регион ожидаются через два года

ТАСС, 4 октября. Электромобили "Автоваза" наряду с автомобилями E-Neva поступят для теста и дальнейшей сдачи в каршеринг в Республике Алтай через два года. Об этом ТАСС рассказал глава региона Олег Хорохордин.

"Одна из технологий, которая будет востребована в Республике Алтай как экологической столице России, это "российская Tesla" - полноприводный электромобиль на отечественной платформе E-Neva. Но также мы будем сотрудничать и с "Автовазом". Когда предприятия выйдут на полномасштабное производство, мы будем тестировать новые электромобили у нас в регионе, а позже - сдавать в каршеринг", - рассказал Хорохордин, отметив, что первые поставки электромобилей для тестов будут направлены в регион через два года.

После тестов инвесторы закупят или возьмут в лизинг автомобили, которые в дальнейшем планируется сдавать в каршеринг.

По словам главы региона, электромобили в первую очередь будут размещать у аэропорта. Так, прилетевшие в республику туристы, смогут пользоваться услугами каршеринга сразу по прибытии.

Зарядочные станции для такого вида транспорта, как и придорожный сервис, планируется расположить и вдоль Чуйского и Телецкого тракта, через каждые 50 км. Машины, взятые в каршеринг, смогут передвигаться по всей территории региона.

Генеральный директор Обуховского завода (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") Михаил Подвязников и глава Республики Алтай Олег Хорохордин на площадке ПМЭФ подписали соглашение, согласно которому планируется тестирование, а затем и закуп полноприводных электромобилей E-Neva для каршеринга на территории региона.