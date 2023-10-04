В Петербурге создали формат обучения с технологиями виртуальной реальности и ИИ

Его будут использовать для занятий студентов из разных стран, сообщили в СПБГУ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) совместно с коллегами из Китая разработали технологию на основе искусственного интеллекта (ИИ) с применением виртуальной реальности для межкультурного обучения студентов. Разработка позволит устранить языковой барьер между обучающимися и создать для них комфортную атмосферу, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Проблема межкультурного обучения студентов сегодня довольно актуальна для вузов по всей России, поскольку количество иностранных обучающихся растет. Так, Санкт-Петербургский университет уже пять лет подряд становится самым востребованным университетом России среди иностранных абитуриентов. <...> Специалисты Санкт-Петербургского университета вместе с учеными из Чжэцзянского университета (Китай) создали технологию обучения студентов из разных стран и языковых культур с помощью технологий виртуальной реальности. В разработку также включен инструмент синхронного перевода на основе искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, разработка позволит не только устранить языковой барьер, который может возникнуть во время общения между представителями разных культур, но и создать аутентичную среду обучения. Технология подразумевает образование в дистанционном и очном формате.

"В рамках разработанной технологии учебный процесс поддерживался технологией 360-градусного видео и инструментом перевода на основе искусственного интеллекта. В тестировании разработки приняли участие 11 студентов-гуманитариев из Китая и 13 обучающихся из России. Для обучения в виртуальной реальности они снимали видео с обзором на 360 градусов вокруг себя. Чтобы преодолеть языковой барьер при общении и обмене культурной информацией друг с другом на родном языке, обучающиеся воспользовались возможностями синхронного перевода на основе искусственного интеллекта", - привели в пресс-службе слова заведующего кафедрой информационных систем в искусстве и гуманитарных науках СПбГУ Николая Борисова и профессора кафедры образовательных технологий Чжэцзянского университета Рустама Шадиева.

В результате проведенного исследования специалисты пришли к выводу, что благодаря разработанной технологии студенты смогли выявить и сопоставить культурные особенности стран, а также укрепить уважительное отношение к этому, они стали лучше понимать традиции и обычаи, разбираться в особенностях этикета и правильности построения как личного, так и профессионального общения. Некоторые занятия обучающиеся записывали, находясь на территории знаковых культурных мест в своих странах, например, Большой Екатерининский дворец в Пушкине или озеро Мочжоу в Нанкине.