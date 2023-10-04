В Москве начал работать пятый комплексный сервис ИИ для диагностики заболеваний

Один из сервисов способен выявить на компьютерной томограмме признаки 10 патологий

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Пятый комплексный сервис искусственного интеллекта для диагностики заболеваний начал работу в Москве. Алгоритм способен находить на одной компьютерной томограмме признаки сразу шести патологий, три из которых московские врачи ранее не диагностировали с помощью искусственного интеллекта: это мочекаменная болезнь, новообразования печени и почек, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Начал работать еще один, уже пятый комплексный сервис искусственного интеллекта, который находит на изображениях компьютерной томографии органов брюшной полости признаки шести заболеваний. Нейросети анализируют снимок для выявления новообразований надпочечников, компрессионного перелома тел позвонков, аневризмы брюшного отдела аорты, а также по трем новым направлениям - диагностика мочекаменной болезни, новообразований печени и почек. Ключевое преимущество комплексного сервиса состоит в том, что искусственный интеллект обратит внимание врача даже на те патологии, которые не являются предметом обследования", - рассказала заммэра.

Один из сервисов способен выявить на компьютерной томограмме признаки 10 патологий: новообразования надпочечников, рака легкого, легочной гипертензии, пневмонии, остеопороза и клиновидной деформации тел позвонков, аневризмы грудного отдела аорты, гидроторакса, эмфиземы легких, ишемической болезни сердца по степени кальцификации коронарных артерий и объему паракардиального жира. Два комплексных сервиса выявляют признаки семи патологий и один комплексный сервис - восьми.

"Первым этапом при открытии направления эксперимента мы определяем его востребованность в условиях государственной системы здравоохранения города. Мы анализируем количество проведенных за год в медицинских организациях Депздрава Москвы исследований, определяем наиболее часто выполняемые из них и самые выявляемые патологии. Далее объявляем на сайте проекта направления, по которым готовы принимать к участию в эксперименте интеллектуальные разработки, публикуем диагностические и функциональные требования к ним. Разработчики создают решения, затем мы их тестируем, и в случае удачных результатов тестов сервис допускается к работе с реальными исследованиями, которые проводятся в московских медицинских организациях", - добавил директор Центра диагностики и телемедицины столичного департамента здравоохранения Юрий Васильев.

Нейросети используются для обработки снимков лучевых исследований, полученных при проведении флюорографии, маммографии, рентгенографии, компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии. Сегодня в проекте больше 50 сервисов на базе искусственного интеллекта по 26 различным направлениям исследований помогают рентгенологам в распознавании различных заболеваний.